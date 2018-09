et AFP

"Qu'est-il arrivé au parti républicain?". Barack Obama, plûtot discret depuis son départ de la Maison Blanche, a décidé de sortir de sa réserve depuis son état de l'Illinois.



Évoquant la tumultueuse semaine que vient de vivre Donald Trump, l'ex-président démocrate de 57 ans a dénoncé l'idée selon laquelle "tout ira bien parce" qu'il y a des gens au sein de la Maison Blanche qui, secrètement, ne suivent pas les ordres de l'occupant du Bureau ovale.

"Ce n'est pas comme cela que notre démocratie doit fonctionner!", a-t-il tonné. Stigmatisant ces élus qui s'en tiennent à "de vagues déclarations de désapprobation quand le président fait quelque chose de scandaleux", il a déploré leur manque de cran, de colonne vertébrale.

Pour Barack Obama, Donald Trump n'est en définitive que le "symptôme" d'une crise profonde et dangereuse, une forme de désaffection pour la politique qui menace ses fondements même. "La plus grande menace pour notre démocratie n'est pas Donald Trump (...), c'est l'indifférence, le cynisme", a-t-il lâché dans un discours très applaudi.



En déplacement à Fargo, dans le Dakota du Nord, Donald Trump n'a pas laissé passer l'occasion d'ironiser sur l'allocution de son prédécesseur. "Je suis désolé, j'ai regardé mais je me suis endormi", a-t-il lancé dans les rires.

