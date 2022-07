Michel Cymes vous explique tous les bienfaits de l'allaitement

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux bienfaits de l'allaitement. Des chercheurs américains sont arrivés à la conclusion que les femmes qui allaitent leur enfant réduisent leur risque d'être touchées par le diabète car les hormones développées par la femme allaitante joueraient un rôle protecteur.

Michel Cymes explique dans cet épisode le rôle joué par les hormones sécrétées par le cerveau à la faveur de cette pratique et revient au passage sur d'autres études, plus anciennes, qui ont montré les bienfaits de l'allaitement pour réduire le risque de cancer ovarien ou de maladie cardiovasculaire. L'allaitement est aussi bénéfique pour l'enfant car il protège contre les virus et les bactéries et prévient les risques d'obésité.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux femmes enceintes et donne ses conseils pour mener sa grossesse de la meilleure des façons.

