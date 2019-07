Michel Cymes vous explique pourquoi il faut consulter un ORL

publié le 08/07/2019 à 09:38

Les troubles de l'audition sont de plus en plus nombreux et les Français tardent à s'en inquiéter. Les chiffres en témoignent : la moitié des plus de 45 ans ont consulté un ORL alors que tous, ou presque (97%), ont fait vérifier leur vue.

Pourtant, si le traitement intervient tôt, les chances de préserver son ouïe et de rester en bonne santé sont meilleures. Et l'enjeu va bien au-delà de la capacité à entendre. Il y a un risque de s'isoler mais aussi de dégrader son cerveau : si l'oreille transmet moins de sons, l'organe est moins stimulé, et donc se détériore. Enfin, même un déficit léger de 25 décibels multiplie par 3 le risque de chute.

S'il est conseillé d'aller consulter passé 45 ans, même si vous avez l'impression de bien entendre, quelques signes avants-coureurs doivent alerter. Si vous allez au cinéma et que vous avez l'impression que les acteurs mangent leurs mots, par exemple, il se peut que le problème vienne de vous.

Méfiez-vous des tests gratuits

Idem, si vous ressortez d'un déjeuner ou d'un dîner au restaurant épuisé parce que vous avez eu du mal à suivre la discussion, cela signifie que votre ouïe est altérée. De même si vous ne captez pas tout ce que dit une femme, vous perdez des décibels. Le timbre d'une voix masculine est en effet plus grave et plus facile à détecter.

Pour finir, méfiez-vous des tests gratuits. Cela peut servir à avoir une indication. Mais rien ne remplace un bilan effectué par un ORL. C'est lui seul qui peut prescrire un appareillage.