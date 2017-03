Michel Cymes : "Un vertige, tout sauf quelque chose de normal"

publié le 23/03/2017 à 11:31

Vous avez l'impression que tout tangue autour de vous, qu'on vous a abandonné sur un manège en perdition, ou que le sol devient mou et se dérobe sous vos pieds ? Il se pourrait bien que vous soyez victime de ce qu'on appelle communément un vertige, même si le terme est galvaudé. Dans ce cas, il ne faut pas attendre : il faut consulter le plus rapidement possible, et souvent passer par des examens pour déterminer d'où vient le problème et commencer un traitement qui, parfois, peut s'accompagner d'une rééducation spécifique.



Un vertige, c'est tout sauf quelque chose de normal. Habituellement, notre corps trouve l'équilibre de manière automatique. Il y parvient grâce au cerveau qui va trier les informations. Les yeux précisent la position de la tête. L'oreille interne, où se trouvent les organes de l'équilibre, informe sur les mouvements du corps dans l'espace. La plante des pieds, les muscles et les articulations disposent de capteurs de pression qui, eux aussi, transmettent des informations.

Toutes les données sont centralisées dans le cervelet, situé à l'arrière du cerveau et qui se charge de donner des ordres pour maintenir l'équilibre. Tout cela se fait de manière inconsciente. Sauf que parfois, l'un des informateurs fait mal son travail, et cela se traduit par une sensation de vertige.

Le vertige en soi n'est pas une maladie, mais un symptôme. Parfois la cause est sérieuse : le vertige peut être révélateur d'un accident vasculaire, il peut traduire une tumeur ou encore être dû à une sclérose en plaques. Mais le pire n'est jamais sûr. Fort heureusement, le plus souvent, il ne s'agit que d'un vertige positionnel paroxystique bénin.



Derrière ce terme savant se cache la sensation désagréable que tout tourne autour de vous. En général cela se déclenche dans le lit au moment où on change de position, ou alors en se levant ou en se couchant. Cela dure quelques secondes. Le problème c'est quand ça se répète.



Contre les vertiges bénins, un spécialiste effectuera des manipulations dont lui seul a le secret. Elles sont assez efficaces pour faire disparaître les vertiges.