Michel Cymes vous dit comment déconnecter vos ados des écrans le soir

Dans la mythologie grecque, Morphée est le fils du sommeil et de la nuit. D'où l'expression "tomber dans les bras de Morphée", qui veut dire s'endormir. Il existe en France un réseau Morphée : il s'agit d'un réseau de santé consacré aux troubles du sommeil. L'une de ses enquêtes nous enseigne d'abord que plus de la moitié des collégiens passent plus d'une heure sur les écrans après le dîner. Ensuite, un collégien sur cinq passe plus de deux heures sur les écrans après le dîner. Par ailleurs, 15% des ados envoient des SMS la nuit. Enfin, 11% d'entre eux se connectent sur Twitter ou Facebook.



Tout cela a forcément des répercussions sur leur sommeil. Rappelons encore que la lumière bleue élise par les écrans ressemble à la lumière du jour. Le cerveau ne fait pas la différence. Quand il repère cette lumière bleue, il a tendance à maintenir l'ado en éveil. Conséquence : l'heure d’endormissement est décalée, les nuits sont plus courtes, la fatigue s'accumulent et les résultats scolaires déclinent. L'enchaînement est évident, et pourtant les parents ne semblent pas toujours y prêter attention.

Premier conseil : ne pas s'énerver. L'adolescence est la période de la découverte de soi et l'exploration des limites (veiller la nuit s'inscrit donc dans cette logique). Mais une fois ces choses bien comprises, vous pouvez prendre des mesures aussi simples que radicales.



Il faut d'abord décréter que plus aucun écran ne doit pénétrer dans la chambre de l'enfant à partir de 20 heures. Ensuite il faut débrancher le Wifi à partir d'une certaine heure. Tout cela est redoutablement efficace, mais pas très populaire. Bon courage dans vos négociations avec vos ados ! Si vous êtes en panne d'arguments, rappelez-leur que selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) il sont censés roupiller au moins neuf heures par nuit.