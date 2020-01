publié le 16/01/2020 à 08:50

Sous l’appellation globale d’arthrose, peuvent cohabiter plusieurs types de douleurs. Vous pouvez avoir mal aux cervicales, ou aux lombaires, aux mains, aux hanches ou au genou. Contre toutes ces douleurs, il existe évidemment des traitements mais on peut aussi agir préventivement en fonction de la région du corps concernée.

L’arthrose la plus répandue est celle qui touche la colonne vertébrale. À partir de 65 ans, 3 personnes sur 4 sont concernées. On va d’ailleurs commencer par ça. Si vous avez l’impression que ça tire au niveau des cervicales et des lombaires, il se peut que vous souffriez d’arthrose du rachis.

Dans ce cas, commencez par ne plus jamais coincer votre téléphone portable sous le cou, entre l’oreille et l’épaule, et pensez à explorer 4 pistes.

D'où vient l'arthrose ?

Primo, demandez-vous comment vous dormez. Si c’est sur le ventre, essayez de changer vos habitudes et intéressez-vous aux oreillers ergonomiques. Secondo, vérifiez que vous ne souffrez pas d’un strabisme, d’une mauvaise audition ou d’une occlusion dentaire. Tertio, revoyez votre manière de vous asseoir à votre bureau. Le dos doit être vertical, les cuisses en position horizontale, les jambes et les pieds décroisés.

Pour la quatrième piste, je reviens dans la chambre à coucher. Vous pouvez surélever votre lit côté tête. Vous mettez de petites cales de 3, 4 ou 5 centimètres sous les pieds. Ça vous aidera à avoir la bonne position pour roupiller.

Avec ça, vous tenez 4 pistes qui peuvent vous aider à régler le problème ou du moins à en diminuer l’intensité. Et j’en viens à l’arthrose de la main. C’est aussi l’une des plus répandue : 3 seniors sur 5 en endurent les effets avec, parfois, des doigts complètement déformés et l’obligation de porter une attelle. Ce peut être particulièrement handicapant au quotidien. Certains patients ont parfois du mal à saisir des objets.

Comment prévenir l'arthrose des mains

Vous pouvez incriminer beaucoup de monde : les hormones, une vieille fracture qui a laissé des traces, la répétition d’un geste particulier et même votre ADN parce que l’hérédité est un facteur de risque de l’arthrose en général et de celui des mains en particulier.



Il existe un certain nombre de gestes de prévention. Primo, il s'agit d’éviter de faire des gestes répétitifs avec vos mains. Secondo, de ne pas porter d’objets lourds à bout de bras.

Tertio, de vous méfier de votre ordinateur. Enfin… Pas de votre ordinateur en tant que tel mais de tout ce que son usage implique en matière de gestuelle ou de posture.



Les coudes : ils doivent être fléchis, le bras et l’avant-bras faire un angle droit.

Les poignets : il faut veiller à ce qu’ils soient le plus possible dans l’axe de l’avant-bras.

La souris : moins vous l’utilisez, mieux c’est.



Voilà pour ce qui concerne l’arthrose digitale. Je sens que le sujet vous passionne. Demain, je vous donnerai quelques conseils pour prévenir d’autres arthroses : celle de la hanche et celle du genou.