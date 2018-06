Pesticides : Michel Cymes fait le tri dans les fruits et les légumes non bio

publié le 22/06/2018 à 10:54

Malheureusement, l'agriculture moderne fait un usage intensif de pesticides pour faire la guerre aux insectes, aux champignons, aux vers ou aux mauvaises herbes. Bref à tout ce qui pourrait altérer le look flamboyant des fruits et des légumes qui colorent les rayons des supermarchés.



C'est d'ailleurs paradoxal : on nous encourage - à juste titre - à manger cinq fruits et légumes par jour, et parallèlement des instituts aussi sérieux que l'Inserm ou l'Inra confirment que les pesticides augmentent les risques de cancer, de maladies neurodégénératives et de troubles de la fécondité.

Contre le pesticide, le bio est une solution. Mais le bio n'est pas toujours disponible et pas forcément à la portée de toutes les bourses. Quand on est sur un marché, on doit s'en remettre à la promesse du vendeur. Comme chacun sait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient.



Au rayon fruits

C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais m'attarder sur les fruits et les légumes non bio et vous donner quelques conseils. Car certains sont plus contaminés que d'autres. Côté fruits, on trouve le raisin, la clémentine, la cerise, le pamplemousse, la fraise, la pêche, l'orange et la pomme. Si ceux-là ne sont pas bio, vous pouvez être à peu près sûr qu'ils sont contaminés.



A contrario, les moins contaminés sont souvent les fruits qui sont protégés par une peau épaisse : le melon, la pastèque, la banane, l'ananas ou l'avocat. Mais d'autres fruits ont la réputation d'être moins pollués que la moyenne : le citron vert, la mangue, la framboise, la prune et le kiwi (lui, ce sont ses poils qui le protègent).



Au rayon légumes

Quid du côté des légumes ? L'asperge et le brocoli sont réputés pousser avec peu de produits chimiques, donc je valide. Mais il y a aussi le maïs, la betterave, le potiron, le chou-fleur et l’oignon, qui figurent parmi moins pollués. Je vais y ajouter la patate douce, bonne élève, contrairement à sa copine la pomme de terre qui, elle, s'inscrit dans la liste des légumes les plus contaminés.



Dans la liste des mauvais élèves, on trouve les herbes fraîches, l'endive, la laitue, le poivron ou encore le haricot non écossé. Tout ça ne veut pas dire qu'il faille se passer de ces bonnes choses, dont je rappelle qu'elles sont quand même bénéfiques pour la santé.

Faites tremper vos fruits et légumes

Il suffit juste d'appliquer la règle de base pour limiter les pesticides avant dégustation. Il faut tout simplement laver les fruits et les légumes avant de les consommer. La consigne est aussi valable pour ceux qui ont une peau épaisse.



Pour être certain de ne pas faire les choses à moitié, on peut même aller jusqu'à les tremper pendant un quart d'heure dans un mélange d'eau et de bicarbonate (l'équivalent d'une cuillère à café). Ensuite vous n'aurez plus qu'à rincer, éplucher, cuisiner et savourer.