publié le 20/06/2018 à 10:33

Je vais vous raconter une histoire. J'ai une amie qui est sourde d'une oreille. Elle ne le crie pas sur les toits. Beaucoup de gens, dans son entourage, ne sont pas au courant et ne s'en aperçoivent même pas. Cette amie me disait que ça avait pu lui nuire professionnellement.



Je vous donne un exemple. Quand elle est au téléphone, évidemment le téléphone elle le colle contre la bonne oreille. Du coup elle est incapable d'entendre ce qu'il se passe autour d'elle, l'autre oreille n'étant pas opérationnelle. Si un collègue lui dit "bonjour", elle ne réagira pas. Fût-ce par un signe de la main ou un hochement de tête.

Même chose si on s'adresse à elle du mauvais côté : pas de réponse. Forcément au bout d'un moment, les collègues se disent : "Celle-là elle ne répond pas quand on lui parle, pour qui elle se prend ?, etc." Tout ça pour dire que si vous savez qu'une personne entend mal ou si vous devinez qu'elle est un peu dure de la feuille, vous devez vous adapter.

Rien ne sert de hurler

Quelle est la bonne attitude à adopter face à une personne dont l'ouïe a visiblement quelques ratés ? Il ne sert à rien de hurler, c'est contre-productif. Ce qu'on cherche, c'est capter l'attention de la personne.



La première chose à faire, c'est de la prévenir d'un geste ou de lui toucher le bras pour l'alerter. C'est l'affaire d'une ou deux secondes, mais ça permet à la personne concernée de se préparer à recevoir le message.



Faut-il d'une quelconque façon forcer l'articulation ? Oui, sans aller jusqu'à détacher chaque syllabe. Vous pouvez faire un effort de ce côté-là. Les personnes qui entendent mal développent instinctivement leur capacité à lire un peu sur les lèvres. Elles compensent en vous regardant. Donc l'articulation est un paramètre important.



Mais attention à ne pas parler tout en fumant - à cause de la fumée de cigarette derrière laquelle votre visage risque de disparaître - ou tout en mangeant - cela brouille le message, et en plus on ne parle pas en mangeant.



Gare aux mots involontairement blessants

La promiscuité est aussi un paramètre dont il faut tenir compte. La personne malentendante a besoin de cela pour échanger avec vous. Quand vous vous adressez à elle, ne le faites pas de l'autre extrémité de la pièce. Rapprochez-vous, exprimez-vous après vous être positionné bien en face d'elle. Évitez les endroits sombres, toujours dans le but de faciliter la lecture labiale, et mettez-vous à l'abri du bruit.



Enfin il faut éviter les mots blessants, même s'ils sont involontairement blessants. Parfois la personne malentendante, à cause du bruit ou de son handicap, même s'il est léger, vous fait répéter. Une fois, deux fois, trois fois. Et sans être méchant, il se peut que vous

lui disiez : "Laisse tomber, c'était pas important !".



Et bien ça, c'est la formule qui tue. Parce que pour la personne qui vous écoute et tente de vous comprendre, c'est toujours important. Sinon vous ne seriez pas en train de vous adresser à elle.