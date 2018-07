publié le 28/06/2018 à 11:19

On a tendance à se croire à l'abri sous le soleil de l'été. Mais il n'en est rien. En marge de tous les petits tracas liés aux ultraviolets et à la nécessité de se protéger, il y a des pathologies qui reviennent régulièrement au bord de la plage.



J'en ai sélectionné cinq (les plus fréquentes). Voyons voir comment passer au travers des gouttes. Commençons par l'angine. On a tendance à croire que c'est une maladie hivernale. Mais comme vous le savez, les bactéries raffolent de la chaleur. Donc si vous ne voulez pas terminer sous antibiotiques, il faut prendre soin de votre gorge.

Pour cela, il y a deux règles simples à observer. La première c'est d'éviter les va-et-vient entre les endroits climatisés et ceux où on suffoque de chaleur. La seconde c'est d'éviter les boissons glacées. Dans un cas comme dans l'autre, il y a choc thermique. La gorge est fragilisée, et les bactéries en profitent.



Buvez et mangez des fibres

On ne se prive pas de boire. D'autant plus que si vous êtes déshydraté, c'est l'infection urinaire qui vous attend au tournant. Vous buvez de l'eau régulièrement, sans attendre d'avoir soif, et vous vidangez rapidement.



Le petit pipi : rien de mieux pour éviter les complications. Quand les urines stagnent trop longtemps dans la vessie peuvent favoriser la multiplication des germes.



Il faut manger des fibres. C'est un conseil que je vous donne à longueur d'année, et qui vaut plus que jamais l'été où on a tendance à ne pas vraiment se mettre à table ou à pique-niquer. Vous savez comme moi comment cela se passe : jambon, fromage, saucisson, gâteaux. Où sont les légumes dans tout ça ?



Si vous ajoutez le changement d'air et de rythme de vie, voire un peu d'alcool, vous êtes bon pour une bonne constipation. Donc imposez-vous un minimum de fruits et légumes.



N'oubliez pas les tongs !

Passons à l'herpès labial. Il surgit quand vous passez votre temps au soleil et que vous êtes fatigué. En vacances, qu'on le veuille ou non, on se fatigue parfois à cause des soirées sans fin ou parce qu'on fait du sport à gogo (en tout cas, plus que le reste de l'année).



Vous badigeonnez vos lèvres avec un baume solaire. Tant qu'à faire, vous en mettez aussi autour de la bouche. Ce serait dommage de ne pas pouvoir embrasser l'amour de votre vie quand vous la/le verrez émerger des flots.



Restent les verrues plantaires. Si vous allez à la piscine ou que vous affectionnez de vous balader au bord de l'eau sur le sable humide, il vaut mieux mettre des sandales ou des tongs.