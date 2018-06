publié le 27/06/2018 à 11:37

Mon propos tournera essentiellement autour des vieilles crèmes solaires, celles que vous retrouvez au fond du placard de la salle de bains et qui datent des dernières vacances, voire de l'été dernier.



Faut-il les utiliser ou pas ? That is the question, and the question is a very good question ! Because ces crèmes ne sont pas données. Quand il faut équiper toute la famille, mine de rien ça pèse sur le porte-monnaie.

Combien de temps une crème solaire se conserve-t-elle ? Tant que le tube n'est pas ouvert, on a de la marge. Cela peut aller jusqu'à trois ans, sous réserve que la date de péremption inscrite sur l'emballage ne soit pas dépassée et que les conditions de conservation aient été bonnes. L'idéal en la matière est un endroit frais et sec.

En revanche quand le tube est ouvert, le contenu est en général utilisable pendant un an. Les crèmes qui se respectent le font d'ailleurs figurer sur l'emballage, où est inscrite la mention "12 M" (douze mois à compter de l'ouverture). Mais on n'est pas l'abri d'une mauvaise surprise.

Ces indices qui vous alertent

La protection n'est plus tout aussi efficace qu'elle devrait l'être ? Ça c'est quelque chose qu'on entend dire, mais ce n'est pas (ou très rarement) le cas. En fait si la crème a pris un coup de chaud pendant les précédentes vacances - on sait que cela peut arriver quand elle passe des heures sur votre serviette de plage -, vous allez vous en apercevoir à la faveur de quelques indices.



Si par exemple la couleur de la crème à changé ou qu'elle vous paraît bizarre, c'est qu'il y a un problème. De même si vous constatez à l'ouverture du tube qu'il s'en découle de l'huile, et seulement de l'huile, c'est mauvais signe.



Enfin il y a l'odeur. Si elle est désagréable, et notamment si elle vous parait rance, vous mettez tout cela à la poubelle et vous allez au supermarché ou à la pharmacie pour y refaire votre stock.



Gardez vos restes de crème à la cave

Pour ne pas que la chose se répète à l'orée des prochaines vacances (celles qui viendront après celles qui se profilent), quand vous rentrerez à la maison, entreposez vos restes de crème dans la cave. Elles y passeront quelques mois au frais, et le produit conservera sa stabilité.



Quand le soleil cogne, il vaut mieux mettre de la crème toutes les deux heures. Indice 50 au début de l'été pour les peaux blanches, 30 pour les autres ; après vous pouvez redescendre. Prenez-la waterproof, parce que dans l'eau on ne sent rien et le soleil nous agresse tout au tant qu'hors de l'eau.