Michel Cymes : couronne, facette, inlay... Comment réparer les dents abîmées

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à vos dents abîmées et explique qu'il ne faut pas tarder pour les réparer sous peine de mettre à mal votre hygiène buccale et plus largement votre santé qui peut facilement se retrouver impactée.

Reste ensuite à s'y retrouver entre les multiples options proposées : couronnes, inlays, facette, composite ou plombage... Tous ces soins ne nécessitent pas le même nombre de séances ni le même budget qui varie fortement en fonction des matériaux choisis. Le médecin vous explique dans cet épisode comment faire vos choix en connaissance de cause.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre hygiène buccale et vous livre des conseils pour préserver vos dents.

