Octobre Rose 2021 : dates, actions, dons,... Comment participer ?

Vendredi 1er octobre 2021, la campagne annuelle, Octobre Rose, qui a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, débutera. Comme son nom l'indique, elle se déroulera durant l'intégralité du mois d'octobre. Le cancer du sein est celui qui touche le plus les femmes dans le monde, devant celui du côlon-rectum et celui du poumon.

Cette campagne mondiale avec comme logo le mythique ruban rose, permet également de récolter des fonds pour soutenir la recherche médicale et scientifique. Depuis 2004, plus de 3,3 millions d'euros ont été récoltés et reversés à plus de 60 chercheurs et soignants.

Tout au long de ce mois, des événements et manifestations auront lieu partout en France, afin d'inciter les femmes à se faire dépister régulièrement. Depuis plusieurs années, Octobre Rose connaît une forte médiatisation, aussi bien à travers des affiches dans la rue que sur les réseaux sociaux.

Des événements partout en France

Généralement, de nombreuses courses ont lieu partout en France. De goodies comme des t-shirts, des foulards ou encore des verres sont alors vendus, au profit des associations.

La célèbre course Odysséa Paris se déroulera les 2 et 3 octobre au Bois de Vincennes, avec pour objectif, 140 000 km. En plus de ça, la Tour Eiffel s'illuminera de rose pour l'événement. À Lyon, c'est Courir POUR ELLES qui proposes différents challenges tout au long du mois. Du côté de Bordeaux, une marche et une course auront également lieu les 16 et 17 octobre, il s'agit du Challenge du Ruban Rose. En Bourgogne, dans le Charolais-Brionnais, La Parodienne se déroulera le 3 octobre. Après deux années à Gueugnon puis à Digoin, c'est Paray-le-Monial qui organisera la course de 5,5km.

Il est également possible de faire un don à l'association "La Cancer du Sein, Parlons-en !", afin de soutenir la recherche. Plusieurs marques se mobilisent pour l'occasion en reversant une partie des bénéfices aux associations de recherches.

1 femme sur 8 touchée par le cancer du sein

En France, environ 650.000 femmes sont atteintes d'un cancer du sein ou ont été touchées par cette maladie, qui est le cancer le plus fréquent chez les femmes. En 2018, 58.500 nouveaux cas ont été diagnostiqués et 12.46 femmes en sont mortes.

En moyenne, une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. D'où l'importance du dépistage et des campagnes de sensibilisation. En effet, plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison seront importantes.