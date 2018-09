publié le 13/09/2018 à 13:22



La promesse est pour le moins alléchante : manger moins de viande pourrait vous faire vivre 30 ans de plus. C'est du moins la théorie de Valter Longo, professeur en biologie et gérontologie à Los Angeles, spécialiste en génétique et auteur du livre "Le régime de la longévité". Selon lui, si le vieillissement est dû à notre patrimoine génétique, il est également lié à notre alimentation.



Le généticien préconise ainsi de réduire notre apport en protéines. Selon son poids, une personne n’aurait besoin que de 0,7 à 0,8 grammes par kilo et par jour. En clair, une personne qui fait 80 kilos peut se contenter de 56 grammes de protéines par jour.



Le choix des protéines est également important. Il faut éviter certaines protéines animales trop riches en graisses saturées, contenues dans la viande et le fromage et privilégier celles du poisson par exemple.



Plus de poisson et de légumes

Le docteur recommande de consommer deux à trois fois par semaine du saumon, de la sardine, du cabillaud riche en oméga 3, 6 et vitamine B12. Autres sources de protéines : les légumes, les céréales et fruits secs, qu'il faut accompagner d'huile d'olive, jusqu'à 50 ml par jour, soit 3 cuillères à soupe.

Pour en arriver à ces conclusions, le professeur s'est basé sur ses recherches, des études épidémiologiques, cliniques, et aussi l'étude de centenaires. Autre recommandation dans ce livre : une personne en léger surpoids doit se contenter de deux repas par jour, c’est-à-dire un petit-déjeuner avec soit un déjeuner, soit un dîner.



Valter Longo recommande aussi de ne pas dépasser douze heures entre le premier et le dernier repas, ce qui correspond à un dîner à 19h30 pour un petit-déjeuner pris à 07h30. Enfin, dernier conseil : le dernier repas doit être pris, idéalement, 3 à 4 heures avant d'aller se coucher.