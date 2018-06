Régimes sans gluten : pourquoi "c'est devenu une mode" selon le Dr Saldmann

publié le 17/06/2018 à 07:45

De plus en plus de gens se convertissent au régime alimentaire sans gluten. Pourtant, seuls 0,8% des Français sont réellement intolérants au gluten. "C'est devenu une mode, c'est chic d'avoir son petit régime", explique le Dr Saldmann. Il y a ainsi 30% des gens qui bannissent le gluten de leur alimentation.



Quand on se soumet à un tel régime, on peut continuer à manger des pommes de terre, de la viande, du poisson mais il faut par exemple éviter de manger des produits panés ou en croûte dans lesquels on va retrouver du gluten. Pour substituer le pain, on peut choisir du pain de maïs. Parmi les céréales, "on peut continuer à manger du riz, du quinoa, du sarrasin, du maïs", précise le Dr Saldmann, afin de trouver des alternatives au blé.

D'un point de vue pragmatique, le gluten, c'est une protéine présente dans les céréales et qu'on retrouve dans le blé, l’épeautre, l'avoine, le seigle et l'orge. "Globalement, si vous dîtes que le gluten passe pas, il faut voir votre médecin traitant pour savoir si vous êtes dans les 1% d'intolérants au gluten, cela évitera des régimes trop stricts et de vous priver pour des prunes", conclut le Dr Saldmann.