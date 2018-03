Alimentation : le resvératrol, substance naturelle contre le vieillissement

publié le 18/03/2018 à 08:32

On se demande souvent pourquoi certains aliments ont des effets protecteurs sur la santé et pas d'autres. Un dénominateur commun a été trouvé entre de nombreux aliments jugés bons pour la santé : le resvératrol. On le retrouve notamment dans certains fruits comme le raisin, les mures, les fraises... Mais on peut aussi en trouver dans le chocolat ou le vin rouge.



Le resvératrol est un polyphénol, qui est un produit naturel, à la fois anti-oxydant et anti-inflammatoire. Il est aussi protecteur au niveau cardio-vasculaire. Cette substance freine notamment le vieillissement de façon naturelle.

Un aliment est comme une formule, il n'y a pas qu'un seul composé mais plusieurs. Et il faut trouver le composant qui va avec les autres pour avoir la formule qui marche. Donc la recherche arrivera peut-être un jour à trouver le composant bénéfique du resvératrol pour le synthétiser dans une pilule.