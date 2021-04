Maladie de Lyme : des tiques porteuses hors des forêts ?

publié le 26/04/2021 à 22:50

Dans les forêts, mais pas seulement. Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs américains pointe la présence de tiques porteuses de la maladie de Lyme aux abords des plages californiennes, soit loin des bois où l'on pensait les trouver en majorité.

Daniel Salkeld, chercheur à la Colorado State University, qui a dirigé l'étude, déclare auprès du Washington Post que les chercheurs voulaient une "vue d'ensemble" de l'endroit où les tiques se développent et de quel type de bactéries responsables de la transmission de la maladie elles sont porteuses.

La première surprise des scientifiques fut la découverte de tiques porteuses de la maladie partout, y compris dans les broussailles des zones côtières. Le mystère reste entier quant à l'animal sur lequel s'accrochent les tiques dans ces zones, puisque l'écureuil, leur cible favorite, ne se trouve pas dans ce type de végétation.

"Plus on cherche, plus on trouve, partout, des tiques porteuses de la maladie de Lyme", explique le chercheur, qui espère que cette étude fera parler et trouvera un écho chez le grand public, qui doit prendre ses précautions, y compris dans des zones où l'on ne pense pas tomber sur des tiques.