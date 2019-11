publié le 12/11/2019 à 20:29

Gérald Kierzek exerce depuis vingt ans mais n'a pas réussi à se diagnostiquer quand il a attrapé la maladie de Lyme. Interrogé par Thomas Sotto, il explique s'être fait soigner dans son propre hôpital pour cette maladie, et a pu constater les conditions "terribles" de l'hôpital français.

Lorsque Gérald Kierzek comprend qu'il est malade, il est placé en soins intensifs pendant plusieurs jours. D'abord aux urgences de l'Hôtel-Dieu, "qui est mon hôpital. Quand je suis descendu de mon scooter, tout le monde croit que je vais prendre ma garde, puis ils m'ont vu tout pâle et ils ont compris". Puis il trouve une place à l'hôpital Cochin. "Les cardiologues font une place parce que je suis un peu pistonné en tant que médecin", concède-t-il.

La maladie de Lyme, pourtant, le docteur Kierzek en a diagnostiqué plusieurs. "La mienne, je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas eu connaissance de la tique, je ne sais pas où elle m'a piquée", dit-il.

"Une procédure dégradée"

Durant cette épreuve, le médecin a eu un regard de patient sur l'hôpital. Ce qu'il en retient ? "D'abord, des équipes formidables qui créent du lien humain : les aides soignantes, les infirmières, les employés de service hospitalier vous donnent du courage", mais aussi "des conditions qui sont terribles". Gérald Kierzek raconte ainsi qu'il n'a pas pu prendre de douche durant cinq jours car l'hôpital était en sous-effectif.

Guéri, Gérald Kierzek se rendra, jeudi 14 novembre, à la manifestation nationale des hôpitaux. "On est dans une procédure dégradée avec un manque de matériel et de personnel. Le système ne tient que sur la bonne volonté et le travail de chacun est doublé", conclut-il.