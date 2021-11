Mac Lesggy détaille les effets du café sur la santé

Si le café est particulièrement efficace pour se réveiller le matin, certains consommateurs redoutent d'en boire trop, considérant qu'une forte dose peut être mauvaise pour la santé. Ces craintes ont été récemment confortées par une étude britannique, parue en juillet dernier. Chez les grands buveurs de café, qui consomment plus de 6 tasses par jour, les scientifiques ont observé un risque de démence 50% plus élevé que les chez les petits consommateurs (1 à 2 tasses par jour).



Par ailleurs, les chercheurs ont relevé une réduction de la taille du cerveau chez les personnes qui boivent beaucoup de caféine. Le café qui rend fou, une lecture souvent reprise par plusieurs médias cet été. Mais attention, il faut s'y reprendre à deux fois avant de tirer des conclusions : peut-on vraiment parler d'un lien de cause à effet ?

Cette étude observationnelle, réalisée sur près de 400.000 personnes en Australie et en Angleterre, démontre l'existence d'une association (ou corrélation) chez cette population de consommateurs étudiée entre une forte consommation et les risques de démence. Mais elle ne nous dit pas pour autant qu'il y a ici une causalité.

Un lien de causalité qui n'a pas été prouvé

En effet, une corrélation entre deux phénomènes ne prouve pas forcément un lien de causalité entre eux. Il n'est donc pas possible de déduire qu'une forte dose de caféine conduirait les consommateurs à augmenter le risque de démence. D'autres raisons pourraient expliquer ce risque de démence.

Dans cette étude, les chercheurs ne disposaient pas d'informations complètes sur les régimes alimentaires de tous les participants. Ils n'ont pas pu faire de comparaison précise entre l'alimentation des grands et des petits de buveurs de café. Or, on sait que des mauvaises habitudes alimentaires favorisent le déclin cognitif et la démence. Il y a aussi l'oisiveté et le manque d'activité physique. Tous ces facteurs ont pu jouer qui peuvent jouer un rôle plus important.

Par ailleurs, d'autres recherches ont prouvé les bienfaits de la caféine à dose modérée. Son ingestion réduit le risque de diabète et les maladies cardiovasculaires. Elle a aussi un effet positif sur la cognition. Des résultats aussi bien observés sur les animaux que chez l'homme et en particulier sur les étudiants. En effet, boire du café a un effet immédiat et positif sur votre mémoire.

Boire plus de 6 tasses de café par jour ne risque guère de vous rendre fou. On peut toutefois rester prudent au vu des résultats de cette étude et éviter les fortes consommations. Mais rappelons-nous qu'il y a souvent un fossé entre un résultat scientifique et son compte rendu dans les médias.