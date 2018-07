L'hypnose, un bon moyen pour arrêter de fumer ou pour maigrir

publié le 28/04/2018 à 07:50

Arrêter de fumer, de trop manger... Pour certains spécialistes, la solution résiderait dans l'hypnose. L'hypnose rentre dans des fenêtres qui vont correspondre avec notre inconscient. L’hypnotiseur va ouvrir cette fenêtre et reprogrammer dans le cerveau ce qui aboutit à des comportements aberrants. Et pour le docteur, c'est sûr : l'hypnose, "ça marche du tonnerre".



Si l'on prend l'exemple du tabac, les fumeurs même confrontés à des images difficiles sur les paquets n'arrêtent pas. En réalité, le cerveau a besoin d'être reprogrammé. En rentrant par l'hypnose dans l'inconscient, on va faire des associations d'idées pour que quand le sujet se retrouve en situation de fumer, ça va le dégoûter.

Attention toutefois, ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça marche dans un nombre de cas considérables. De plus, l'hypnose est sans danger. Une raison de plus d'essayer.