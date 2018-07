Des applications pour reconnaître les plantes et les oiseaux

publié le 11/07/2018 à 12:03

La première application s’appelle Inaturalist. Vous photographiez votre plante de bureau, vous faites une photo via l'appli et vous apprenez que c'est un Ribbon Dracaena, c'est à dire du bambou. Ensuite, vous enregistrez votre observation et d'autres internautes, un peu plus doués que vous en botanique, vont confirmer le nom. Donc ça permet de créer une immense base de données collaborative. qui va aider les scientifiques car vous allez signaler par exemple une orchidée ou un scarabée a tel endroit en montagne. Eux s'en servent pour étudier les espèces



Il faut de faire photos assez précises. Pour les oiseaux, ce n'est pas simple mais c'est ludique et ça apprend plein de chose sur les espèces. Une autre application, Plantnet permet elle aussi d'identifier les plantes. et pour les oiseaux, vous avez Birdlab avec plein de photos pour apprendre à les reconnaître.

L'application est en construction et elle devrait être assez géniale. C'est Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de Protection des Oiseaux qui travaille sur le projet. Cette appli va reconnaître les chants d'oiseaux, un peu comme Shazam le fait avec la musique. Là, vous entendrez un oiseau et grâce à votre téléphone en enregistrant quelques secondes vous saurez si c'est un geai ou un pinson.

C'est cependant assez compliqué à mettre au point, d'abord parce que les oiseaux ont un accent, le rossignol du Nord ne chante pas comme celui du sud, il siffle en Chti ! donc il faut d'abord enregistrer, répertorier les chants d'oiseaux selon les régions. Ensuite, il y a des oiseaux qui imitent les autres, comme le perroquet. Les ornithologues ne savent pas vraiment pourquoi mais un Loriot peut se mettre a siffler comme un merle.



Et puis bien sûr, il y a les bruit parasites. Si vous êtes dans un parc en ville avec un marteau piqueur au loin, l'application pour l'instant au lieu de vous indiquer un merle, va plutôt vous proposer le pivert. Donc la LPO travaille actuellement avec des bio-acousticiens, les plus pointus au monde, à l'université de Toulon. Pour l'instant ils sont capables de reconnaître un chant d'oiseau dans 75% de cas et espèrent rapidement pouvoir proposer enfin cette application au grand public quand elle saura donc reconnaître les accents des oiseaux.