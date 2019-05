publié le 10/05/2019 à 11:55

Une scientifique, des tubes à essais, un microscope et un croquis de femme enceinte. Voilà comment est représentée l'hématologue Lucy Wills, à qui Google rend hommage ce vendredi 10 mai.



Cette médecin reconnue est née il y a 131 ans, le 10 mai 1888 au Royaume-Uni. Précurseure dans son domaine, elle intègre en 1915 la première faculté de médecine anglaise ouverte aux femmes, baptisée London School of Medicine for Women. Après un diplôme et une spécialisation en hématologie cinq ans plus tard, Lucy Wills se penche sur ce qui deviendra son sujet de prédilection : le métabolisme de la grossesse.

C'est lors d'un voyage en Inde qu'elle s'intéresse à l'anémie macrocytaire chez les femmes enceintes, qui correspond à un taux de globules rouges plus important que la normale. La médecin s'est alors rendue compte que ce phénomène était lié aux habitudes alimentaires des futures mamans, qui manquaient de protéines, et ne mangeaient pas assez de fruits et de légumes.

L'homme de Google à Lucy Wills Crédit : Capture d'écran / Google

Un premier pas vers la découverte de l'acide folique

C'est ainsi qu'elle met en évidence un facteur nutritionnel baptisé par la suite facteur Wills, aujourd'hui plus connu sous le nom d'acide folique. Elle a par ailleurs découvert que l’ajout de levure de bière à cette alimentation pauvre en vitamine B pouvait prévenir l'anémie des rats, sur lesquelles elle faisait des essais.



Après des tests à plus grande échelle réalisés sur des singes, l’extrait de levure s’est avéré capable de prévenir et de guérir l’anémie macrocytaire des patientes enceintes. De retour à Londres, Lucy Wills a poursuivi son travail sur l'impact de la nutrition sur la grossesse et a également exercé au Royal Free Hospital, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.



Elle décède en 1964 et reçoit de nombreux hommages par la suite. "Chaque étudiant en médecine a entendu parler de la guérison de l'anémie avec le traitement du facteur Wills par de l'extrait de levure, qui a ouvert la voie aux travaux ultérieurs sur l'acide folique", pouvait-on notamment lire dans British Medical Journal qui évoquait "une observation remarquable qui a marqué l'histoire" de cette maladie.