Paralysie cérébrale : une nouvelle méthode pour les enfants porte ses fruits

publié le 19/03/2019 à 11:04

En France, 4 bébés naissent chaque jour atteints de paralysie cérébrale. C'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Les causes sont multiples : le cordon ombilical qui s'enroule autour du cou, l'infection du placenta ou encore une méningite. Une thérapie innovante pourrait améliorer la vie de ces enfants.



La lésion du cerveau en cause se traduit par des troubles du mouvement très différents, allant d'une légère boiterie à une paralysie totale. Ces enfants, que l'on appelait autrefois, "infirmes moteurs cérébraux" sont désormais traités avec une nouvelle méthode de rééducation expérimentée à Bruxelles.

Dans "une grande salle emplie de cris et de rires" et de "jouets à profusion", 9 enfants sont pris en charge dont Sacha, 20 mois, qui a de grosses difficultés à se mettre assis, et Martin, 2 ans, avec un bras raidi et la petite Gabrielle, dont la main droite ne se ferme pas.

Une méthode intense qui s'avère efficace

Cette méthode est basée sur l'intensité, avec un travail de 5 heures par jour pendant 10 jours, et sur des objectifs à atteindre : mettre un vêtement tout seul, monter et descendre un escalier, tenir un pot de yaourt bien droit. Le tout avec une graduation dans la difficulté.



Le professeur Yannick Pleyeuneuft, spécialiste en science de la motricité, est à l'origine de cette nouvelle méthode qui fait déjà ses preuves. Elle prône la "progression de la difficulté" qui selon elle favorise "les modifications du cerveau" des enfants, et "générer de nouvelle possibilités de mouvement".



Car avant même la fin du stage, les progrès réalisés par ces enfants sont flagrants. Maxime, 20 mois, victime d'un AVC à la naissance qui, il y a 10 jours encore, ne pouvait se déplacer sans appui, a réussi à faire 5 petits pas. Philippine, une petite fille de 4 ans maintient ses progrès alors que les médecins avaient prévenu sa mère qu'elle ne pourrait pas se servir de sa main paralysée.

Le projet déjà testé dans 4 pays arrive en France

L'objectif de ce projet de recherche est que le programme de rééducation puisse être appliqué à tous les enfants souffrant de paralysie cérébrale. Il est déjà mené dans 4 pays européens et financé par la fondation Paralysie cérébrale.



Les comportements de ces enfants vont être évalués scientifiquement à l'aide d'IRM du cerveau et de capteurs de marche. Deux autres stages sont prévus au CHU de Brest et Angers à l'automne. Le professeur Pleyeuneuft espère que "ces stages deviennent de la routine courante", en France comme en Belgique.