Loiret : plusieurs décès dans un centre de soins, au moins deux liés à la grippe

publié le 27/01/2019 à 04:31

Deux salariés d'un centre de soins de La Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret sont morts suite à un "syndrome grippal" cette semaine, tout comme quatre patients de l'établissement, sans que le lien avec la grippe ne soit encore confirmé pour ces derniers, selon l'ARS et la direction de l'établissement.



Selon un communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre Val de Loire, sollicitée vendredi 25 janvierpar La République du Centre qui a révélé l'information, "deux personnes salariées du CRF des Coteaux à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) sont décédées le 24 janvier 2019 à leur domicile. Elles étaient en arrêt maladie pour 'syndrome grippal'".

Le CRFA (Centre de réadaptation fonctionnelle pour adultes), ainsi que l'Ehpad Les Ombrages qui le jouxte, sont tous les deux gérés par l'UGECAM Centre. "Nous déplorons dans nos établissements de La Chapelle des cas graves et des décès. On ne connaît pas encore à ce stade l'origine de ces décès. On a deux décès qui sont intervenus sur les salariés et trois parmi des personnes âgées en Ehpad encore une fois sans que les causes soient formellement établies", expliquait vendredi à La République du Centre Edwige Rivoire, directrice générale de l'UGECAM Centre.

Samedi un sixième décès a été confirmé par la direction de l'établissement au quotidien. Le CRFA et l'Ehpad étaient confinés et le portail d'entrée fermé.



"L'épidémie de grippe est présente en France depuis 3 semaines. Toutes les régions métropolitaines sauf la Normandie sont touchées. Les virus de type A étaient très majoritaires. Cette épidémie occasionne des cas graves et des décès comme chaque année", précise l'ARS.