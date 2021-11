Coronavirus : ces pays en Europe qui resserrent la vis

Partout en Europe, la 5e vague de Covid-19 se dessine de plus en plus. Hausse des contaminations, taux d'incidence élevé, relâchement des gestes barrières... Autant de facteurs qui ont donc amené certains de nos voisins européens à resserrer la vis en ce qui concerne les restrictions.

À commencer par les Pays-Bas, qui est le premier état européen à reconfiner partiellement sa population. Une mesure stricte pour tenter de reprendre le contrôle sur l'épidémie, puisque jeudi 11 novembre, 16.300 nouveaux cas de coronavirus avaient été recensés, un record.

Désormais, les bars, cafés et restaurants devront fermer leurs portes à 20 heures. Les commerces non-essentiels, eux, dès 18 heures. Les compétitions sportives à huis clos font elles aussi, leur retour. Tout comme la généralisation du télétravail. Il est également demandé aux Néerlandais, de limiter leurs interactions sociales à quatre personnes maximum. Ces restrictions qui ont été mises en place dès samedi 13 novembre seront à respecter pendant trois semaines.

Un confinement pour les non-vaccinés en Autriche

L'Autriche, elle, a mis en place une mesure inédite dans le monde. Depuis ce lundi 15 novembre, les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19 sont désormais confinées. Deux millions de personnes sont concernées par cette mesure. Les citoyens pourront quitter leur domicile, seulement pour faire des courses, du sport ou recevoir des soins médicaux.

Ces restrictions très strictes ont pour but d'endiguer le nombre record de nouveaux cas de coronavirus. 13.000 ont été enregistrées samedi 13 novembre, un chiffre au plus haut depuis le début de la crise sanitaire.

Un passe sanitaire pour la Norvège

La Norvège aussi n'est pas épargnée par la reprise épidémique. Avec plus de 1.500 nouveaux cas par jour, le pays a décidé d'agir. Alors que l'état scandinave avait levé toutes ses mesures en septembre dernier, le gouvernement a donné son feu vert pour que toutes les communes de Norvège puissent avoir recours au passe sanitaire.

Concernant la 3e dose de vaccin, les plus de 18 ans pourront désormais recevoir une dose de rappel. Les autorités ont également rappelé qu'en cas de symptômes, il est recommandé de rester chez soi.

Fermeture des commerces non-essentiels en Lettonie

La situation se dégrade de plus en plus. La Lettonie est même passée en état d'urgence sanitaire, et ce, pour une durée de 3 mois. Face à la recrudescence des contaminations, plus de 2.400 cas pas jour, les commerces non-essentiels sont désormais fermés le week-end. Les personnes non-vaccinées peuvent faire leurs courses uniquement dans des magasins autorisés. Quant au port du masque, il est actuellement obligatoire dans tous les édifices ouverts au public.

Une situation inquiétante en Russie

C'est un des pays d'Europe de l'Est où la situation est la plus alarmante. La Russie vient pourtant de reprendre une vie normale ce lundi 15 novembre après une semaine chômée qui avait été mise en place pour limiter la propagation du virus.



Si la plupart des régions ont décidé de ne pas reconduire cette mesure, quelques unes ont souhaité la laissé en vigueur une semaine supplémentaire. Comme Novgorod au Nord-Ouest du pays ou encore Tomsk, situé en Sibérie.

La République Tchèque opte pour un durcissement des contrôles

Depuis fin octobre, la République Tchèque avait déjà resserré la vis en renforçant les contrôles mais aussi, en durcissant les restrictions sanitaires. Le port du masque est alors obligatoire à l'intérieur même sur les lieux de travail.



Les certificats de vaccination, tests de dépistage ou preuves de guérison du Covid-19 devront alors automatiquement être vérifiés dans les restaurants et discothèques. Par ailleurs, les tests sont devenus payants afin d'inciter la population à aller se faire vacciner.