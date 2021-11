Les écoliers français rattrapent leur retard après le coronavirus

Les effets du retour à l'école. Ce lundi 15 novembre, le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé les résultats des évaluations nationales qui se sont déroulées en septembre. Les CP, CE1 et 6èmes ont retrouvé leur niveau de 2019 après une baisse significative en 2020.

Instaurées il y a trois ans, ces évaluations ont pour but de mesurer le niveau des enfants en français et mathématiques dans les classes dites "charnières", en septembre puis en janvier.

En septembre 2020, on avait constaté une baisse du niveau en français et en maths chez les CP mais surtout les CE1. En 2021, la tendance s'inverse. Le ministère relève même des résultats supérieurs pour la reconnaissance des lettres et les comparaisons des nombres en CP, et pour la lecture à haute voix et la résolution des problèmes en CE1.

Les écarts entre les élèves en éducation prioritaire et les autres sont aussi revenus à des niveaux équivalents à 2019.

En 6ème, le problème majeur reste la lecture à haute voix. Seulement un élève sur deux est à l'aise. En éducation prioritaire, un tiers des élèves n'a même pas un niveau CE2, soit 90 mots lus en une minute.