Julie Le Gaillard, championne de boxe, décède des suites du Covid-19 à 31 ans

Crédit : Facebook As Anne So

Capture d’écran Facebook As Anne So

Le monde de la boxe est en deuil depuis dimanche 14 novembre. Championne de France en 2015, Julie Le Gaillard a succombé au Covid-19 après plusieurs semaines d'hospitalisation, selon nos confrères de l'Est Républicain.

Après avoir lutté pendant des semaines contre la maladie, la boxeuse laisse sa famille, ses amis, mais aussi tous ses proches dans un sentiment d'injustice. Son autre famille, celle du club de Dombasle Boxe est elle aussi sous le choc. Licenciée dans le club depuis 2005 en boxe éducative, c'est ici qu'elle avait évolué, notamment aux côtés de René Cordier. Investie au sein du club, elle y occupait également la fonction de secrétaire.



Travailleuse et déterminée, Julie Le Gaillard avait atteint son objectif sportif en février 2015 en devenant championne de France dans la catégorie des moins de 57kg. La boxeuse avait souvent été appelée en Équipe de France de 2013 à 2016.

Anne-Sophie Mathis, championne du monde et amie de Julie Le Galliard a fait part de son émotion dans les colonnes de l'Est Républicain : "Julie était une amie très proche. Elle m'a toujours suivi au cours de ma carrière, elle a toujours été là. En 2015, lorsqu'elle a été championne de France, j'étais dans son coin autour du ring, avec René (Cordier). Il nous arrivait souvent de nous engueuler, parce que, comme moi, Julie avait du caractère... Mais elle avait aussi un côté fragile et avait parfois besoin de réconfort. Elle a souvent dormi à la maison, où nous passions des heures à discuter." témoigne Anne-Sophie Mathis.