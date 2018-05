publié le 03/05/2018 à 01:02

Des métaux dans la nouvelle formule pourraient-ils expliquer le scandale de la nouvelle formule du Levothyrox ? L'Association française des malades de la thyroïde (AFMT) a en tout cas appelé mercredi 2 mai la justice à examiner le rôle que pourraient avoir selon elle des nanoparticules de métal dans les effets secondaires du médicament Levothyrox.



"On met en évidence des nanoparticules avec des alliages fer-chrome, chrome-nickel, fer-chrome-silicium, ferrochrome-aluminium, alors que dans l'ancienne formule il y avait seulement quelques débris d'acier", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Paris en présence de l'actrice Anny Duperey.



Ce spécialiste de médecine nucléaire a précisé avoir passé sous son microscope et à la spectrométrie "plusieurs dizaines de comprimés" de Levothyrox nouvelle formule et ancienne formule (aujourd'hui appelée Euthyrox). La Direction générale de la Santé (ministère) a pour sa part indiqué mercredi qu'une analyse réalisée en janvier 2018 sur les différents produits à base de lévothyroxine, "a montré la présence de métaux à l'état de traces dans tous les médicaments analysés dont l'Euthyrox (ancienne formule du Levothyrox)".

Vague d'effets secondaires après le changement de formule

Pour des raisons toujours inconnues, le changement de formule en 2017 du Levothyrox, traitement contre l'hypothyroïdie, a provoqué une vague d'effets secondaires (fatigue, maux de tête, insomnie, vertiges, douleurs articulaires et musculaires et chute de cheveux).

Selon les autorités sanitaires, un demi-million de malades en France, sur quelque trois millions, plus de 500.000 patients avaient abandonné ce médicament fin 2017. Environ 1.200 d'entre eux ont porté plainte contre le fabricant, Merck.



L'avocate de l'AFMT, Marie-Odile Bertella-Geffroy, a annoncé qu'elle transmettrait ces analyses à la juge d'instruction de Marseille enquêtant sur des faits de tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d'autrui.

Démenti du laboratoire Merck

Le laboratoire Merck a rejeté toute faute. "Qu'il s'agisse de l'ancienne comme de la nouvelle formule, nous rappelons que l'analyse de l'ensemble des métaux lourds a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur, et nous réaffirmons que tous ces contrôles se sont révélés conformes aux spécifications", a souligné le groupe dans un communiqué. "Nous démentons formellement la présence de 'nanoparticules' ou de n'importe quel 'débris d'acier' dans notre médicament", a-t-il insisté, déplorant un "type de contre-vérité et d'effet d'annonce qui ne font qu'inquiéter les patients".



Le Dr Guillet a estimé que ce communiqué ne répondait pas aux interrogations. "Il n'y a aucune spécification sur ces métaux dans les textes réglementaires", a-t-il relevé.

La presse n'a pas pu voir ses analyses, Me Bertella-Geffroy disant qu'elle en réservait l'exclusivité à la Justice. "Pour nous il ne s'agit pas d'affoler les gens. Des nanoparticules, on en inhale bien plus en marchant dans les rues de Paris. Et on n'a pas mis là en évidence de lien de cause à effet", a par ailleurs expliqué le médecin.