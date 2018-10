Les violences subies par les enfants laissent des cicatrices sur leur ADN

publié le 03/10/2018 à 21:58

On savait que les enfants battus pouvaient garder des séquelles psychologiques. On découvre aujourd'hui que la violence s'inscrit dans leurs gènes. C'est la conclusion assez stupéfiante d'une étude de l'université américaine Harvard et publiée dans la revue Nature. Les chercheurs ont pu prouver que les sévices subis dans l'enfance laissent des cicatrices sur l'ADN et qu'elles se transmettent même de génération en génération.



Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs américains ont étudié les spermatozoïdes de 34 hommes et chez 22 d'entre eux, ils ont constaté que plusieurs marqueurs chimiques de leur ADN étaient modifiés. Après les avoir interrogés, ils ont remarqué qu'ils avaient tous subi dans leur enfance des violences et des abus physiques, sexuels ou psychologiques.

Cette modification d'ADN serait donc pour ces scientifiques due à ces violences quand ils étaient enfants. Si cette découverte est avérée, cela signifie donc effectivement que les traumatismes subis dans l'enfance pourraient se transmettre via le sperme puisqu'il détermine le patrimoine génétique des enfants.

Et pour les scientifiques, cette découverte pourrait aussi être très utile dans des enquêtes juridiques liées à des violences subis pendant l'enfance. Cependant, les chercheurs restent pour l'instant très prudents en attendant une étude plus poussée sur le sujet.