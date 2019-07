Youri Gagarine, le premier homme dans l'espace

publié le 24/07/2019 à 08:44

Bien sanglé dans son vaisseau spatial, Youri Gagarine trouve le temps long en attendant le décollage. Il demande qu'on lui fasse écouter un peu de musique, ce sera Landyshi, une chanson d'amour.

Pour ce vol historique, Moscou a choisi son cosmonaute avec minutie. Gagarine est bien sûr pilote, parachutiste de petite taille, mais il a surtout un pedigree idéologiquement parfait, membre du Parti Communiste, fils de kolkhoziens, lui-même ancien fondeur. Le nom de code de Gagarine pendant cette mission est "Kedr".

Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique annonce le décollage imminent et lui souhaite un bon voyage. "C'est parti", répond Gagarine. Quelques minutes plus tard, pour la première fois, un homme est en orbite autour de la terre.

"Gagarine s'est retrouvé dans un état quasiment euphorique. Tout d'un coup, le moteur s'arrête, et il se retrouve en apesanteur. Il a lâché son stylo et a vu son stylo qui flottait devant lui", raconte Pierre Baland auteur du livre De Spoutnik à la Lune.

"Il a failli mourir asphyxié" à l'atterrisage

La première partie du vol de Gagarine est idéale. "Tu as de la saucisse, des dragées et de la confiture", lui dit Korolev. Le cosmonaute est détendu, sifflote et chantonne. Jusqu'au retour sur terre, Gagarine tourne comme une toupie dans son vaisseau, il rétablit finalement la situation et s'éjecte, touche le sol et là nouveau problème.



"Il a failli mourir asphyxié : le clapet d'alimentation en air du scaphandre s'était bloqué à l'atterrissage. Il s'en est sorti mais de peu", explique Pierre Baland. Gagarine est salué en héros dès son retour à Moscou. Après son exploit, Gagarine devra servir la propagande soviétique à travers le monde. Une situation qu'il supportera difficilement.

Le cosmonaute mourra en 1968 aux commandes de son Mig. Officiellement il aurait commis une erreur de pilotage. Beaucoup d'autres hypothèses seront évoquées pour expliquer la mort de ce héros de l'Union Soviétique, inhumé dans la muraille du Kremlin, sur la place Rouge.