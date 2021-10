Les infos de 8h - Creuse : après 15 ans, le village de Sardent trouve enfin un médecin

Cela faisait 16 ans que cette commune de la Creuse cherchait un nouveau médecin généraliste. Dans le village de Sardent, le dernier docteur sur place était parti en 2005. Un désert médical qui a finalement trouvé le candidat idéal depuis quelques mois maintenant. Installé au coeur du village, le cabinet du Dr Franck Raton ne désempli pas.

"Je vois entre 20 et 30 personnes par jour en moyenne", nous dit cet ancien militaire de 38 ans. Il a quitté l'armée pour s'installer à la campagne, une façon pour lui de changer de vie mais pas seulement. "M'installer dans un désert médical ça avait du sens. Certains sont assez contents de pouvoir se dire que pour aller voir le médecin, ils ne sont plus obligés de faire 20 km en voiture. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait du tout un mauvais choix".

Un choix qui fait aussi le bonheur du maire de la commune, Thierry Gaillard. "Autant vous dire qu'au bout de 15/16 ans, on n'y croyait plus. Là on sait qu'il souhaite s'inscrire dans la durée et je crois que c'est vraiment un gros gros service pour la population locale", dit-il. Le succès est tel que depuis son arrivée, le Dr Franck Raton reçoit des appels d'autres maires à la recherche d'anciens médecins militaires qui comme lui seraient prêts à venir s'installer dans des déserts médicaux.

À écouter également dans ce journal

Nancy - Scénario tragique à Nancy, un adolescent de 13 ans a tué son père d'une balle dans la tête, ne supportant plus les violences contre sa maman. Le drame s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h du matin. La mère de famille a expliqué aux enquêteurs que tout est parti d'une violente dispute conjugale.

Corse - À l'occasion de la tournée promotionnelle de son nouvel ouvrage, le polémiste s'est rendu en Corse jeudi pour deux jours. De vives tensions ont éclaté dans l'après-midi du samedi 9 octobre peu avant l'arrivée d'Éric Zemmour à Ajaccio, obligeant la police à disperser une foule venue protester contre sa visite.

Autriche - Le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption, a annoncé samedi soir sa démission, nouveaux soubresauts politiques dans ce pays d'Europe centrale.