Corse : la police disperse une manifestation contre la visite d'Éric Zemmour

À l'occasion de la tournée promotionnelle de son nouvel ouvrage, le polémiste s'est rendu en Corse jeudi pour deux jours. De vives tensions ont éclaté dans l'après-midi du samedi 9 octobre peu avant l'arrivée d'Éric Zemmour à Ajaccio, obligeant la police à disperser une foule venue protester contre sa visite.

Selon les informations de BFMTV, un camion s'est tout d'abord positionné près de l'endroit où le probable candidat à la prochaine élection présidentielle devait prononcer son discours, le premier en plein-air, et a diffusé "Ah... si tu pouvais fermer ta gueule" de Patrick Sébastien. Des échanges violents sont ensuite intervenus entre des manifestants anti-Zemmour et des CRS.

"Nous ne voulons pas de fasciste, homophobe, raciste, xénophobe en Corse", a par ailleurs expliqué l'un des manifestants au micro de la chaîne d'information. "C'est du théâtre antifasciste", a répliqué Éric Zemmour après son discours auprès de la presse. "Quand on veut me faire taire, je parle encore plus", a-t-il ajouté.