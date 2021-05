publié le 13/05/2021 à 08:06

Des médecins lancent un appel à la responsabilité ce jeudi matin. Plus d'un Français sur 4 a déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid mais les autres vaccins eux, n'ont plus la cote. Tétanos, rougeole... -10% d'injections en un an. Jean-Louis Koeck est médecin biologiste et fondateur de mesvaccins.net.

"Les vaccinations les plus impactées sont la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole d'une part, également la vaccination contre la coqueluche. À l'âge de 25 ans, seulement un tiers des adultes sont à jour sur la vaccination contre la coqueluche. Tout ceci doit être pris en compte. Il faut bien penser à la vaccination. Il ne faut pas l'oublier même en période de pandémie", dit-il.

Concernant le bilan de l'épidémie en France, la moyenne des entrées à l'hôpital est au plus bas depuis début octobre. Dans le même temps, alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère, la Haute Autorité de santé a confirmé mercredi sa recommandation de restreindre le produit d'AstraZeneca. Il reste préconisé pour les 55 ans et plus.

Cévennes - L'homme de 29 ans qui a tué son patron et un collègue mardi 11 mai, dans le Gard est toujours recherché. "Le seul message que je peux lui adresser, c'est de revenir à la raison et de déposer les armes", a déclaré le procureur de Nîmes.

Jérusalem - Israël fait face à des affrontements sanglants avec les islamistes du Hamas établis dans la bande de Gaza, et des émeutes dans ses villes judéo-arabes. Peu après minuit, les alertes à la roquette ont repris dans le sud du pays.

Football - Clermont est quasiment assuré de monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire après que Toulouse (3e) a été tenu en échec à domicile face à Pau (2-2) mercredi soir lors d'un match en retard de la 35e journée de Ligue 2.