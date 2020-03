publié le 11/03/2020 à 08:13

Un témoignage rare, ce mercredi 11 mars, celui d'un patient guéri du coronavirus : Josué a 31 ans. Il a été infecté mi-février, lors du grand rassemblement évangéliste organisé à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Placé à l'isolement pendant 14 jours, il peut à nouveau sortir, depuis ce lundi 9 mars et devrait reprendre le travail demain.

"J'avais une toux, j'avais des très très grosses courbatures, j'avais très mal au-dessus des yeux, j'avais du mal à tourner mes yeux à droite et à gauche. J'étais pendant trois voire quatre jours alité avec une très grosse fièvre, je n’arrivais pas à me lever. En fait, si je n’avais pas eu le coronavirus, ça aurait été une grippe comme je n’ai jamais eue. Les symptômes sont partis très progressivement. J'ai retrouvé vraiment toutes mes facultés, toute ma forme, je dirai environ deux voire trois jours avant la fin de mon confinement."

Comme Josué, la plupart des personnes contaminées guérissent, 98% d'entre elles. C'est ce qu'a rappelé hier Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé qui, comme chaque jour, a dressé le bilan. On compte désormais 33 morts et 1.784 cas. C'est presque 400 de plus en 24 heures.

À écouter également dans ce journal

Suspension de vols - Mardi 10 mars, Air France a annoncé la suspension de tous ses vols vers l'Italie à partir de samedi 14 mars, et jusqu'au 3 avril. L'Italie où l'hécatombe se poursuit : 168 morts dans la seule journée du 10 mars. Le pays est désormais à l'arrêt.



Primaire démocrate américaine - Joe Biden tend la main à Bernie Sanders : "Ensemble, nous battrons Donald Trump", a lancé cette nuit l'ancien vice-président américain à son rival dans la primaire démocrate. Joe Biden qui a pris une large avance après 3 nouvelles victoires, dans le Michigan, le Missouri et le Mississippi.

Football - Déjà deux qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leipzig qui a battu hier Tottenham et l'Atalanta Bergame qui s'est imposé à Valence dans un stade vide. Ce sera le cas aussi ce soir au Parc des Princes. C'est à huis clos que les Parisiens vont jouer le match le plus important de leur saison, un match retour contre Dortmund.