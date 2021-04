publié le 29/04/2021 à 08:12

Le débat sur l'ouverture de la vaccination à tout le monde se poursuit : beaucoup de rendez-vous ne trouvent toujours pas preneurs. Jusqu'ici, le gouvernement français maintient sa stratégie par tranches d'âges, alors que d'autres pays ont fait un choix différent. En Suisse par exemple, le canton de Vaud vaccine désormais dès l'âge de 18 ans.

Désormais, tous les adultes peuvent ainsi se faire vacciner. Le canton ouvre en effet la prise de rendez-vous à toute la population âgée de 18 ans et plus, a indiqué Olivier Peters, le chef du comité de pilotage du plan de vaccination, dans un communiqué. "Beaucoup de jeunes ont envie de se faire vacciner pour que la vie reprenne normalement", explique-t-il. "Dès ce lundi 26 avril à 12h30, toutes les personnes nées avant 2003 et habitant dans le canton de Vaud peuvent prendre rendez-vous", peut-on alors lire dans le document.

À ce jour, plus de 83% des malades chroniques sont vaccinés, deux tiers des plus de 75 ans et plus de la moitié des 65 - 74 ans, souligne le canton. Lors de l’ouverture aux 50-64 ans, la réponse a été enthousiaste et la moitié environ de cette catégorie a d’ores et déjà pris rendez-vous, annonce-t-il.

Cette décision d'ouvrir en avance la vaccination pour les personnes majeurs a été prise alors que canton de Vaud s'est retrouvé, comme la France, avec beaucoup de plages de vaccination disponibles et non pourvues.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Emmanuel Macron s'adressera aux Français vendredi 30 avril à travers une interview accordée à un quotidien régional. Il présentera la sortie progressive des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus.

Transports - Un TGV dans la ville rose. L'État a annoncé hier une participation de plus de quatre milliards d'euros pour relier Toulouse à Bordeaux. L'Europe doit aussi participer au projet, à environ 20% du coût total.

Sports - Le PSG s'est incliné 2-1 face à Manchester City mercredi 29 avril, se mettant en mauvaise posture pour une qualification.