En déplacement à Mulhouse ce mercredi 25 mars, le président de la République a salué la "mobilisation totale de ceux qui se battent sans relâche contre l'épidémie de coronavirus". Il a promis des primes exceptionnelles et un plan massif pour l'hôpital.

"Il était temps", c'est ce que répond Romain, urgentiste à l'hôpital de Mulhouse, un médecin qui est actuellement avec d'autres en première ligne et qui met en garde le président.

"Monsieur Macron a fait des annonces. J'ai envie de lui dire, après tout ça un merci ne suffira pas. On avait annoncé que le système hospitalier français était au bord de la rupture. Là, on est encore plus sur le fil, on fait comme on peut pour essayer de ne pas en arriver à des situations comme en Italie. Il va falloir des actes extrêmement forts et il faut arrêter les paroles. Dans quelques semaines, si on arrive à passer le cap de l'épidémie, il faudra faire autre chose que dire merci", prévient cet urgentiste.

À écouter également dans ce journal

Ehpad - La directrice d'un Ehpad à Flamanville avait appelé à écrire aux résidents isolés. C'est chose faite. La solidarité s'organise et l'Ehpad a reçu des centaines de messages et de lettres.

International - En raison de l'épidémie du coronavirus , le cap des 1.000 morts a été atteint aux États-Unis et le bilan de l'Espagne a désormais dépassé celui de la Chine ce mercredi 25 mars.

Politique - Après avoir visité l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse, Emmanuel Macron a de nouveau appelé à la mobilisation générale ce mercredi 25 mars. Il a promis plusieurs mesures, notamment pour le secteur de la santé.