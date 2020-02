et Dominique Tenza

Un homme atteint du coronavirus en France est décédé dans la nuit de mardi à mercredi 26 février. Son état de santé n'avait, semble t-il, rien d'anormal. Un autre patient âgé, lui, de 55 ans est dans un état grave, également hospitalisé dans l'Oise.

Les autorités sanitaires ont lancé une vaste enquête. Le mystère est entier sur la façon dont ces deux hommes ont été contaminés. Ils n'avaient pas voyagé dans une zone à risque. Ils n'avaient pas fréquenté non plus une personne qui en revenait et qui aurait pu être infectée.

La traque du patient zéro a donc été lancée. Elle est essentielle pour empêcher la propagation rapide du virus. L'enquête est minutieuse, elle reconstitue l'itinéraire des deux hommes, leurs emplois du temps, identifie tout leurs contacts. Pour l'instant le seul point commun entre eux est une zone géographique assez étroite : le département de l'Oise. Piste sur laquelle travaille les autorités sanitaires.

Parallèlement, tous leurs proches ont été pris en charge pour être testés. La veuve de l'enseignant décédé doit rester confinée. Les résultats devraient être connus ce matin.

SNCF - La société ferroviaire prend des mesures face à l'épidémie de coronavirus. Mardi 25 février, RTL révélait que les contrôleurs n'allaient plus en Italie. L'entreprise a également décidé de doter d'ici la fin de la semaine plusieurs contrôleurs d'un kit anti-pandémie.

États-Unis - Le pays se prépare également à l'épidémie de coronavirus. Les hôpitaux de certains états libèrent actuellement des chambres et construisent des espaces de mise en quarantaine.

Agressions sexuelles - Deux pompiers du Loiret sont visés par des plaintes de deux volontaires. Un homme de 50 ans, sur lequel enquête la justice, et un autre d'une vingtaine d'années, qui aurait été victime avant d'être agresseur.