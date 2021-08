"Le vaccin sauve des vies, le virus tue", a martelé Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux ce lundi 2 août. Et parmi les interrogations fréquentes ces derniers jours, ces femmes qui rapportent des troubles des règles menstruelles : des règles plus abondantes, décalées par rapport au cycle habituel voire absentes ou encore intensité des douleurs.

La dernière enquête de pharmacovigilance de l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) fait état de plusieurs cas de troubles menstruels signalés après l’injection des vaccins de Pfizer et Moderna. 36 cas ont été signalés après la vaccination avec Moderna et 229 après l'injection du vaccin Pfizer. Comme à chaque fois qu'il est question d'effets secondaires potentiels liés à la vaccination, le lien de causalité reste à démontrer.



"Pas d'inquiétude", selon le docteur Joelle Belaïsch-Allart, présidente du CNGOF, le Comité National des Gynécologies et Obstétriciens Français : "Aucun lien à priori avec le vaccin, le cycle menstruel fragile, se dérègle très facilement : fatigue, fièvre, épisode infectieux. Ce n'est pas grave, l'important, c'est la fertilité et on a aucun élément indiquant que la fertilité serait menacée après le vaccin", affirme-t-elle.



En juin dernier, elle avait indiqué qu'aucun trouble menstruel n'avait été enregistré lors des essais cliniques des 4 vaccins, actuellement autorisés. En revanche, de tels effets ont déjà été rapportés après la vaccination contre la grippe.

