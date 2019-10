publié le 29/10/2019 à 00:35

Saisie exceptionnelle pour les enquêteurs marseillais. Des stupéfiants en tout genre et un arsenal d'armes lourdes ont été trouvés par les policiers en quelques jours. La drogue et les armes, d'une valeur de deux millions d'euros, étaient cachées dans des appartements "nourrices", a annoncé la police lundi 28 octobre.

Les opérations menées depuis mercredi dernier ont été effectuées par les équipes de la Sûreté départementale et celles de la division Nord. Ils ont mis la main sur 336 kilos de cannabis (résine et herbe), 800 grammes de cocaïne, 10 grenades défensives, trois fusils d'assaut, deux fusils à pompe et une cinquantaine de munitions. Au total, six personnes ont été interpellées et déférées devant un juge, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé en septembre dernier la création à Marseille d'un nouvel office baptisé "Ofast", chef de file unique de la lutte contre les drogues.