Les infos de 5h - En 50 ans, les jeunes ont perdu un quart de leurs capacités physiques

publié le 23/09/2020 à 05:42

Nos enfants ne bougent plus assez. C'est le constat des spécialistes en cette journée du sport scolaire ce mercredi 23 septembre. D'après une étude publiée cette semaine, en 50 ans, les 7-18 ans ont perdu 25% de leurs capacités physiques, c'est considérable. "On ne se rend pas compte du danger que ça représente", alerte le professeur François Carré, cardiologue et professeur à Rennes 1.

"Le capital santé se construit jusqu'à 18 ans, c'est votre capacité physique, c'est le nombre d'escaliers que vous montez sans être essoufflé. Aujourd'hui, les chiffres sont là, on a des diabétiques de 14 ans, 16 ans. Moi quand j'ai appris la médecine, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète lié au surpoids, c'était l'homme de 40 ans, jamais il y avait des enfants de 14 ans", poursuit-il.

Selon le cardiologue, cette situation est inquiétante car "ça veut dire que nos enfants, risquent d'avoir une espérance de vie moins longue que la notre".

À écouter également dans ce journal

Congé paternité - La durée du congé de paternité va doubler et passer à 28 jours, a indiqué mardi l'Elysée, permettant à la France, un temps en pointe sur le sujet, de combler une partie de son retard par rapport aux meilleurs élèves européens.

Covid-19 - La France a enregistré 10.008 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures tandis que le taux de positivité des tests continue de grimper, selon les données publiées mardi par Santé publique France. La part de malades parmi les personnes testées (taux de positivité) est de 6,1% pour la journée de mardi, contre 5,9% la veille.

Personnes âgées - Le chef de l'État s'est rendu dans un Ehpad du Loir-et-Cher ce mardi 22 septembre. Le chef de l'État l'a répété : il veut à tout prix éviter un nouveau reconfinement de nos aînés. "Il faut permettre à nos concitoyens qui sont en Ehpad de continuer à avoir des interactions", insiste le président de la République, qui appelle toutefois à la plus grande prudence.