Rentrée 2020 : quelle activité sportive choisir pour votre enfant ?

Sociabilité, concentration, bonne croissance... Le sport a des vertus multiples pour les enfants. En plus de leur permettre de se défouler, il est vecteur de nouvelles rencontres en dehors de l'école et développe leurs capacités d'apprentissage. Bien choisir un sport pour votre enfant est donc important si vous voulez que ce soit une réussite.



Avant de commencer, il faut bien sûr en parler avec lui et trouver avec lui le sport qui lui conviendra le mieux. Un vrai dialogue doit s'instaurer entre lui et vous, afin de concilier ses envies, ce qu'il est possible de faire et ce que vous souhaitez qu'il fasse en fonction de sa personnalité.

S'il est timide, les sports collectifs (football, basket, rugby, handball...) peuvent être un bon moyen de le rassurer - il sera toujours entouré par des camarades - et de lui apprendre à communiquer. Les sports de combat (boxe, lutte, judo, taekwondo...) peuvent aussi aider les introvertis à s'ouvrir et s'affirmer.

Les sports de combat peuvent aussi correspondre particulièrement bien aux enfants très actifs, voire hyperactifs. Avec les règles strictes et le respect comme valeur cardinale, ils pourront aider votre enfant à canaliser son énergie et lui imposer un cadre.

Pour les enfants calmes, indépendants, réfléchis, voire ceux qui n'aiment pas le sport, les activités sportives telles que le tennis, l'escrime, l'équitation, l'athlétisme ou la natation peuvent être un bon moyen de concilier calme, rigueur et activité physique.