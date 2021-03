publié le 06/03/2021 à 05:41

Le gouvernement veut donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination pour tenir l'objectif de 30 millions de Français vaccinés cet été. Vendredi 5 mars, 250.000 personnes ont reçu une injection dont 51.000 en Île-de-France. Il s'agit d'un record absolu depuis le début de la campagne, fin décembre.

Au collège Gustave-Courbet de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) par exemple, les doses sont arrivées en seulement 24 heures. Le maire (PS) Michel Fourcade retrousse les manches et appelle lui-même, depuis son bureau, les noms inscrits sur la liste d’attente. Le hall du collège est réaménagé avec des cloisons amovibles. Dans un petit coin, il y a un réfrigérateur avec des doses du vaccin Pfizer. Ce week-end, il en sera administré le double de l'ordinaire.

Odile, 71 ans, a été prévenue à peine un quart d’heure avant qu'elle pouvait venir se faire vacciner. “Je suis contente, nos petit-enfants sont en Bretagne, ça fait un an qu’on ne les a pas vus et maintenant on sait qu’on pourra aller les voir !" s'enthousiasme-t-elle. Pour vacciner, il faut aussi des bras supplémentaires ; la Dr Inès Perrin s’est proposée : “Je suis à la retraite, donc j’ai pas mal de temps libre et ça me semblait normal de venir participer à cet effort." 200 doses supplémentaires devraient être injectées ce samedi, jusqu’à 20h, au collège Gustave-Courbet.

À écouter également dans ce journal

Santé - Consommation logement et cadre de vie (CLCV), a demandé vendredi un meilleur encadrement et un étiquetage plus clair des boissons dites énergisantes. Parmi les recommandations, l'association de consommateurs propose une limitation en caféine et en taurine.

Sénégal - Quatre personnes sont mortes au Sénégal dans les affrontements ayant opposé depuis mercredi les forces de l'ordre à des manifestants réclamant la libération de l'opposant Ousmane Sonko, a indiqué vendredi le gouvernement, promettant de mettre en oeuvre "tous les moyens nécessaires pour ramener l'ordre".

Crise économique - Bosch a annoncé qu’il allait supprimer 750 emplois à Rodez (Aveyron) d’ici 2025, un séisme économique dans le département.