publié le 05/03/2021 à 13:17

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran conseillent très fortement aux soignants de se faire vacciner contre le coronavirus. Si pour l'instant l'exécutif joue la carte de l'incitation sans contrainte, il pourrait aller plus loin. Le gouvernement a d'ailleurs promis de durcir le ton si nécessaire.

Pour Olivier Véran, les soignants sont des personnes raisonnables. "Je crois que le temps de la réticence est derrière nous. Je vais écrire aux médecins, aux infirmières, aux sages-femmes, aux kinés. Je vais écrire à tout le monde et leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés", a expliqué le ministre. Néanmoins, "si cela ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondé à nous dire s'il faut aller au-delà", a-t-il prévenu.

Ce Comité pourrait ainsi dire si le vaccin contre le coronavirus peut être ajouté à la liste des vaccins obligatoires. Ce ne serait pas une première, les personnels des hôpitaux doivent déjà être immunisés contre la diphtérie, le tétanos et l'hépatite B. Pour y parvenir, il ne serait pas nécessaire de passer par la loi, un simple décret suffirait. L'avantage de ce procédé est un gain de temps considérable puisqu'il n'y aurait pas de débats.

Reste cependant le risque politique pour Emmanuel Macron si ce dernier décidait de tordre le bras aux soignants après avoir répété que tout serait basé sur la confiance et le volontariat.

