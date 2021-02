publié le 13/02/2021 à 14:12

À partir du 25 février, les médecins généralistes pourront administrer un vaccin contre la Covid-19 à leurs patients sous certaines conditions.

Il faut avoir moins de 65 ans, présenter des facteurs de risque et le seul vaccin disponible sera celui d'AstraZeneca car il se conserve dans un frigo normal contrairement à celui de Pfizer qui doit rester dans un congélateur à -70%.

Les généralistes sont satisfaits pour leurs patients, comme l'explique Jacques Battistoni, du syndicat MG France. "C'est surtout une bonne nouvelle pour les patients", se félicite-t-il au micro de RTL. "Les médecins voient tous les jours des patients qui leur demande quand ils vont pouvoir se faire vacciner, explique-t-il, et là ça va leur donner la possibilité de répondre à leurs demandes."

Il détaille le fonctionnement de ce nouveau système. "On va avoir un flacon par médecin généraliste et par semaine, peut-être plus plus tard en fonction des arrivages. Cela va permettre d'élargir la couverture vaccinale qui jusqu'à aujourd'hui était dirigée vers les personnes âgées."