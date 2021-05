Le journaliste et opposant biélorusse Roman Protassevitch

et AFP

publié le 24/05/2021 à 17:41

C'est l'affaire diplomatique de ce dimanche 23 mai. Un chasseur biélorusse a intercepté un avion de ligne de la compagnie RyanAir à bord duquel se trouvait un militant de l'opposition qui a été arrêté à son arrivée à Minsk. Cet opposant n'est autre que le journaliste Roman Protassevitch, âgé de 26 ans, qui a commencé dès l'adolescence son activisme sur internet. Selon les autorités biélorusses, il a quitté le pays en 2019, partageant depuis sa vie entre la Lituanie et la Pologne, deux plaques tournantes des opposants biélorusses exilés.

En septembre 2012, alors âgé de 17 ans, il a été arrêté et battu par des policiers en civil lors d'une vague de répression avant des élections législatives. "Les policiers m'ont frappé aux reins et au foie, après j'ai uriné du sang pendant trois jours. Ils ont menacé de m'accuser de meurtres non élucidés", avait-il déclaré à l'époque à l'AFP. Le jeune contestataire, avait alors été interrogé par des agents du KGB, lui demandant ses mots de passe pour des groupes en ligne.

Roman Protassevitch dirigeait alors deux sites sur le réseau social VKontakte dont l'un appelait à boycotter les législatives et s'intitulait: "Nous sommes fatigués de Loukachenko". Après son arrestation de 2012, il a travaillé comme photographe pour des médias biélorusses et a bénéficié en 2017-2018 d'une bourse Vaclav Havel pour aspirants journalistes indépendants. Par la suite, il commence à travailler pour la très influente chaîne pro-opposition Telegram Nexta.

Un mandat d'arrêt contre lui en Biélorussie

Il devient ensuite le rédacteur en chef de cette chaîne qui compte actuellement plus de 1,2 million d'abonnés et a joué un rôle important dans l'organisation des manifestations anti-Loukachenko. Il est dorénavant le rédacteur en chef de la chaîne BGM qui compte 260.000 abonnés.

En novembre, la Biélorussie a émis un mandat d'arrêt contre lui pour son travail chez Nexta, déclarant qu'il était "impliqué dans une activité terroriste". Sur son profil Twitter, l'opposant s'est alors décrit avec un humour narquois comme "le premier journaliste terroriste de l'histoire".