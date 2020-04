publié le 29/04/2020 à 18:46

Cette crise sanitaire est pleine d'incertitudes, d'inquiétudes mais aussi d’espoir. Notre salut passera par un vaccin et des scientifiques britanniques sont optimistes. Ces chercheurs d'Oxford, au Royaume-Uni, ont réalisé des tests sur des singes aux États-Unis. Les six animaux testés ont été immunisés sans effets secondaires nocifs.

Cela pourra ensuite aller extrêmement vite : les scientifiques ont déjà appuyé sur l’accélérateur. Pour ce vaccin, ils ont réussi en quatre mois ce qui prenait cinq ans auparavant.

Les essais sur les humains ont débuté la semaine dernière en Angleterre. En tout, il y aura 6000 volontaires. Une partie inoculée avec ce vaccin, l'autre avec un sérum contre la méningite. Bien sûr, ils ne savent pas qui a reçu quoi.

La professeure Sarah Guilbert de l'université d'Oxford est assez positive. "En termes d'effets secondaires, on connait bien ce type de vaccin donc on ne s'attend pas à de grandes surprises", disait-elle à la BBC. "Au fur et à mesure, les volontaires qui ont des symptômes du coronavirus viendront se faire tester et ce qu'on espère c'est que tout ceux qui sont testés 'positif' appartiennent au groupe qui a reçu le vaccin contre la méningite."

Cette phase prendra un temps indéterminé. Le taux de contagion étant bas en ce moment, il faut le temps qu'un échantillon assez grand tombe malade pour qu'il soit représentatif. La presse britannique parle de millions de doses disponibles dès septembre mais les scientifiques ne veulent confirmer aucune date.

