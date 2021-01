et AFP

publié le 30/01/2021 à 12:08

Ingénieur sans emploi de 45 ans, Gabriel Fortin a été mis en examen samedi 30 janvier pour "assassinats" dans l'enquête sur le double meurtre d'une employée d'une agence Pôle Emploi et de la DRH d'une entreprise dont il avait été licencié, a indiqué le parquet de Valence.

"Il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour assassinats", a indiqué le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, précisant que le suspect restait muet et qu'il avait été incarcéré. Les deux meurtres ont été commis jeudi 28 janvier dans la Drôme et l'Ardèche.

