Météo : 11 départements en vigilance orange pour "neige-verglas" et "crues"

publié le 06/02/2021 à 16:55

Une Vigilance orange Neige-Verglas est lancée pour dimanche 7 février 2021 pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. La vigilance orange pour crue est maintenue pour neuf autres départements. Les départements suivants sont concernés par les risques de crues : les Landes, la Charente, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, l'Aisne, l'Oise et la Somme.

La neige, arrivée pendant la nuit sur le Nord-Pas-de-Calais, continuera de tomber dimanche matin. Au terme de l'épisode, 2 à 5 cm de neige sont attendus. Sur l'Artois et le littoral du Nord-Pas-de-Calais, le cumul de neige au sol, pourra même atteindre localement 5 à 10 cm. Les chutes de neige faibliront dans l'après-midi.

Sur la région parisienne, les quelques chutes de neige éparses de la nuit seront encore possibles en journée, avec tout au plus 1 cm voire 2 en Seine-et-Marne. En Bretagne, les averses, fréquentes le matin, s'amenuiseront progressivement. Du sud-ouest au Massif central, le temps tournera à l'instabilité, avec des averses qui se déclenchent par moments.

Le bulletin de Météo-France publié samedi 6 février 2021 à 16 heures. Crédit : Capture d'écran / Météo-France

De la neige attendue en altitude

Les ondées seront plus nombreuses sur les reliefs exposés au vent d'ouest. La limite pluie-neige s'étalera de 600/700 m sur l'Auvergne à 800/900 m sur les Pyrénées. Sur les Alpes, la perturbation arrivée la veille stagnera une bonne partie de la journée, avec de la neige autour de 1.500 m en début de journée puis tombant progressivement vers 600/800 m. Sur le littoral méditerranéen et en Provence, le ciel sera variable et le temps restera sec. En Corse, une faible instabilité maintiendra un risque d'averses par instant.

Enfin, dans le Grand-Est, des précipitations pourront se développer sur la Champagne et les Ardennes, avec de la neige vers 400 m puis 300 m au fil des heures. Sur le massif vosgien, la limite pluie-neige, de 900 m le matin, descendra vers 700 m l'après-midi. En soirée, il pourrait neiger jusqu'en plaine. Côté vent, une tramontane modérée sera présente sur Aude, Languedoc-Roussillon et littoral de PACA. le vent soufflera assez fort sur la montagne corse et sur les caps exposés de la Haute-Corse.