publié le 03/09/2019 à 13:46

Les perturbateurs endocriniens nous empoisonnent la vie, au sens propre comme au figuré. Santé Publique France a mesuré, pour la première fois, tous les polluants auxquels nous sommes confrontés dans notre quotidien. Les résultats de l'étude, menée auprès de 1.000 enfants et 2.500 adultes, ont été publiés ce mardi 3 septembre.

Les chercheurs ont réussi à montrer la manière dont nous sommes exposés à ces substances nocives. L'alimentation joue un rôle très important dans l'imprégnation des perturbateurs endocriniens, mais ce n'est pas le seul facteur. Les produits cosmétiques, par exemple, favorisent l'assimilation d'agents toxiques, comme le parabène.

D'après Sébastien Denis, directeur Santé, Environnement et Travail à Santé Publique France, les "niveaux de concentration de parabène dans les urines des adultes (volontaires pour l'expérience)" sont liés "à l'utilisation de crème, ou de produit de soin ou l'utilisation de vernis à ongles et de dissolvant".

Les enfants sont les plus touchés par ces polluants. Cela s'explique assez facilement, ils touchent et portent davantage les objets à la bouche et ils sont plus exposés aux poussières domestiques. Malgré ces résultats alarmants, on ne peut pas encore prédire si les valeurs retrouvées dans l'étude indiquent un réel risque pour la population.

