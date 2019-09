Les conseils de Michel Cymes pour réparer les dents abîmées

publié le 13/09/2019 à 10:12

Difficile de s'y retrouver, entre les couronnes, les inlays, et les matières qui vont du métal à la céramique en passant par la résine ... Mais ce qui est certain, c’est qu’une dent, si elle est cassée, mal positionnée ou même simplement usée, ne demande qu’à être réparée. Et plus vous le faites rapidement, mieux c’est pour votre hygiène buccale, pour votre digestion (parce qu’avec des dents solides, on mastique mieux) et, on ne va pas se le cacher, pour votre moral. En matière de confiance en soi, beaucoup de choses passent par de belles et de bonnes dents.

Le problème, c’est de choisir entre toutes les options proposées. La couronne, par exemple, recouvre une dent abîmée, elle en remplace la partie visible. Il faut en passer par 3 ou 4 séances chez le dentiste pour qu’elle soit posée, une petite opération qui ne nécessite pas que la dent soit dévitalisée. Mais avant cela il faut choisir le matériau, il existe des couronnes en métal, céramo-métallique, en zircone ...

Il y a plusieurs critères pour se décider. Premièrement : le budget, 400 euros pour du métal, le double pour de la zircone. Cela n’est bien sûr qu’une moyenne. Ensuite, l’emplacement de la dent : il est évident que s’il s’agit d’une molaire planquée tout au fond de votre bouche, on ne risque pas de la repérer et vous pouvez opter pour du métal, a priori moins esthétique. En revanche, si la dent est visible, mieux vaut choisir la céramo-métallique voire la zircone. Reste un autre critère : l’allergie. Si vous êtes allergique aux métaux, il faudra regarder du côté d’un alliage à base d’or.

L'inlay et la facette, des alternatives intéressantes

À la différence de la couronne, l’inlay remplit avec précision et exactitude une cavité intérieure. Il s'agit d'une pièce de puzzle fabriquée sur-mesure. C’est comme un bouchon, mais adapté à la carie. Vous aurez le choix entre la céramique (on trouve des versions à 250 euros) et la résine composite, qui vous coûtera jusqu’à 400 euros.

Pour réparer votre denture, il existe enfin la facette. Une solution utile pour corriger certaines petites anomalies comme une cassure, un espace interdentaire trop important ou un mauvais alignement. Cela permet d’agir sur plusieurs plans : la forme, la couleur, la taille. Avec ça, vous harmonisez la denture. Mais ça vous oblige à effectuer un contrôle régulier et à vous montrer scrupuleux sur le plan de l’hygiène. C’est un peu comme de faux ongles, mais en plus élaboré. D’ailleurs, cela coûte beaucoup plus cher : 400 euros pièce.