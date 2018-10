publié le 30/10/2018 à 14:00

Certains animaux ont la capacité de prévenir ou de guérir de certaines maladies. Ainsi, les chiens sont efficaces dans la détection de l'hypoglycémie chez les diabétiques ou de certains cancers, et les moustiques peuvent permettre de contrôler la propagation de maladies contagieuses... Cette fois, les scientifiques affirment que les chiens sont également capables de détecter des maladies infectieuses telles que le paludisme chez des personnes ne présentant aucun symptôme.



Le paludisme est transmis par des parasites propagés par les piqûres de moustiques infectés. Les chercheurs britanniques et experts de l'ONG Medical Dectection Dogs en Gambie ont mené une expérience visant à entraîner des chiens pendant plusieurs mois à s'immobiliser lorsqu'ils reniflent une chaussette qui a été portée par une personne contaminée. Les chaussettes présentées aux canidés étaient celles d'enfants de Gambie dont une partie avaient été testés positifs pour le parasite du paludisme mais ne présentaient pas de symptômes.

Lundi 29 octobre, les résultats mis en évidence lors de la Conférence annuelle de la société américaine de médecine tropicale à la Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-Unis) ont révélé que 70% des chaussettes d'enfants avaient été correctement détectés.

Les chiens ont été entraînés à identifier des personnes contaminées au paludisme

Des débuts prometteurs

L'objectif est notamment de détecter les personnes porteuses du parasite mais n'ayant pas encore développé la maladie, ou l'ayant développé sans symptômes. Ainsi, au lieu d'analyser les résultats sanguins de chaque individu d'une population, un procédé lent et coûteux, les chiens pourraient identifier plus rapidement et de façon non invasive, les personnes positives. Le paludisme génère en effet une odeur distincte sur la peau humaine que l'odorat canin n'a aucun mal à sentir.



Selon les auteurs de l'étude, cette nouvelle capacité des chiens peuvent permettre à des personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées de recevoir des médicaments antipaludisme. Les chiens peuvent également être placés aux frontières des pays pour détecter les personnes malades, de la même façon que les chiens dressés pour détecter des denrées alimentaires ou de la drogue.



En 2015, le nombre de cas de paludisme s'est élevé à 212 millions dans le monde. Les auteurs de l'étude soulignent que beaucoup reste encore à faire, notamment en termes d'entraînement des chiens. Ces derniers doivent d'une part s'exercer sur les personnes elles-mêmes, et d'autre part découvrir d'autres souches de parasite du paludisme pour pouvoir être efficaces dans plusieurs pays.